VIDEO: Por coronavirus, italiano queda atrapado en casa con el cadáver de su hermana

Nápoles, Italia.- El fisicoculturista italiano Luca Franzese, denunció por medio de un video en redes sociales haber quedado atrapado en casa con el cadáver de su hermana, quien habría fallecido por el coronavirus (covid-19), además mencionó que no recibió ayuda de las autoridades durante días.

Mi hermana está muerta en la cama, no sé qué hacer, no puedo darle la despedida que se merece porque las instituciones me abandonaron. Hago este video por el bien de Italia, por el bien de Nápoles", señaló.