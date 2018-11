(VIDEO) Un doctor de EU no atiende a una mujer de 67 años por hablar español

Ciudad de México.- Un nuevo caso de racismo como muchos que existen, en este caso se preesentó en contra de una mujer latina en California, EU, ella es Maria Ramirez de 67 años acudió a una cita médica con un cardiólogo en el San Bernardino’s Pulse Cardiology el jueves 1 de noviembre.

Lo que no sabían ni la mujer, ni su hija Yuset que la acompañó a su cita, era que el médico identificado como Paul Ryan, arremetería contra la paciente por no hablar inglés iniciando una fuerte discusión con su hija.

Todo el incidente fue grabado y publicado en Facebook generando una larga lista de protestas en contra del doctor y a favor de la mujer hispana.

Me quedé impactado. Sí. No podía creerlo ”, dijo Yuset Galura a KTLA News.

Maria y su hija dijeron que nunca imaginaron lo que sucedería después de que su madre saludara al médico en español.

No necesitas hacer nada más que decirme si algo está mal con ella”. Si ella está bien, si no, entonces le traduciré a mi madre. No es necesario que me digas que ella necesita aprender inglés “, se escucha a Yuset decirle a Ryan en el video.