Londres, Inglaterra.- El asesino del Puente de Londres dijo: “No soy ningún terrorista”, esto durante una entrevista en el año 2008, misma que salió a la luz tras matar a dos personas con un cuchillo en la ciudad británica.

Usman Khan, de 28 años de edad, fue acribillado y asesinado por la Policía de Londres, donde además dejó tres persona heridas.

Khan fue encarcelado junto con otras ocho personas por acciones terroristas en febrero del 2012. Durante una entrevista de BBC hace 11 años, después de que la policía antiterrorista había allanado su casa, dijo:

He nacido y crecido en Inglaterra, en Stoke-On-Trent, en Cobridge. "Toda la comunidad me conoce y sabrán, Si les preguntas, sabrán cómo estas etiquetas que nos están poniendo, como terroristas, y sabrán que no soy un terrorista."