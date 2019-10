"Viene quien te hará ver lo que nunca has visto": ISIS nombra nuevo líder

Ciudad de México.- El día de hoy, el grupo terrorista Estado Islámico (EI) divulgó un audio atribuido a su nuevo portavoz en el que reconoce la muerte de su líder, Abu Bakr al Bagdadi.

Además, la voz anuncia el nombramiento del yihadista Abu Ibrahim al Qurashi como su nuevo dirigente.

En el audio, difundido en redes sociales ligadas al Estado Islámico, el grupo terroorista llama a sus simpatizantes a seguir las instrucciones de Al Bagdadi, quien murió junto al exportavoz del EI Abu Hasan al Muhayir, en una operación militar de Estados Unidos el pasado día 27 en la provincia siria de Idlib

La voz dice, dirigiéndose a Estados Unidos:

No te alegres por la muerte del jeque Al Bagdadi y no olvides la muerte que has sufrido a manos de él”.