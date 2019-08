Violento hombre va a prisión por violar a su esposa: "Es tu deber darme sexo"

Cardiff, Gales.- Un hombre llamado Gareth Rainbow pasará 16 años tras las rejas por abusar y agredir sexualmente a su esposa, Kelly Penny.

De acuerdo con reportes, Kelly mostró evidencia a la policía de los abusos que sufrió por años a manos de Gareth.

El hombre de 36 años de edad le propuso matrimonio a la mujer después de mantener un tórrido romance de seis meses, sin embargo, el esposo de "ensueño" que Kelly Penny creyó tener resultó ser un violento abusador, informó Wales Online.

En un tribunal de la ciudad de Cardiff se expuso que Gareth violó a su esposa en su hogar y le dijo:

Ante la situación, el hombre recibió una sentencia extendida de 16 años de prisión por los delitos de abuso y agresión sexual.

Hice una declaración a la policía y Gareth recibió cargos por violación, pero luego él negó todo. No tuve otra opción más que dar evidencia, sabía que tenía que hacerlo. Yo solo esperaba que el jurado me creyera después de todo por lo que he pasado”, se reporta que expuso Kelly.