Viuda de Escobar revela escalofriante secreto: La violó e hizo que abortara

Medellín, Colombia.- Victoria Eugenia Henao, de 57 años y viuda del poderoso narcotraficante colombiano Pablo Escobar, hizo una revelación impactante: abusó sexualmente de ella cuando tenía 14 años y la incitó a abortar, sin su consentimiento.

El diario Daily Mail consiguió una copia del libro que publicará Henao el próximo 15 de noviembre, titulado Mi vida y mi cárcel con Pablo Escobar. En el escrito, la viuda reveló que antes del matrimonio vivió uno de los peores momentos de su vida.

El fallecido colombiano conoció a Victoria Henao, hermana de uno de sus mejores amigos, cuando ella tenía 13 años. Dos años después se casaron a pesar de que Pablo era 11 años mayor que su esposa.

En el libro, ella relata que un día su novio de 25 años, “la abrazó y la beso”, dejándola paralizada de miedo porque ella

no estaba preparada, no sentía malicia sexual y no tenía las herramientas adecuadas para entender lo que significaba ese momento tan íntimo e intenso”.