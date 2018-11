Viuda de Pablo Escobar: "Yo estuve toda mi vida sometida a mi esposo"

Medellín, Colombia.- Victoria Henao, viuda del capo del Cártel de Medellín, Pablo Escobar, pidió perdón por sus acciones durante su juventud durante una entrevista telefónica con la emisora La W Radio, en ocasión del lanzamiento de su libro 'Mi vida y mi cárcel con Pablo Escobar'.

Pido perdón por lo que hice en mi juventud. Siempre confronté a Pablo, él siempre me negaba las situaciones. Yo no la pasé tan bien. A mí me allanaban tres veces a la semana en el edificio Mónaco. No viví en el placer", narró la viuda del capo del desarticulado Cártel de Medellín, el hombre que le declaró la guerra al Estado colombiano.