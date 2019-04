Warren Buffet, el multimillonario que come 'nuggets' y refresco de cola

Ciudad de México.- A sus 88 años, el multimillonario Warren Buffett todavía vive la vida al máximo.

Para Buffett, eso significa ir a trabajar, lo que él llama "vacaciones todos los días", y comer McDonald's para almorzar al menos tres veces por semana.

El director del consorcio Berkshire Hathaway, y el tercer hombre más rico del mundo, reveló sus peculiares hábitos de estilo de vida en una entrevista de tres horas con el Financial Times.

Buffett le dijo a la publicación que no tiene planes de retirarse y que, aunque su avanzada edad lo obliga a usar aparato para la audición y ya no conducir de noche, todavía "salta de la cama" para ir al trabajo.

Además de su hábito de comer nuggets de pollo McDonald's, una cuarta parte de la ingesta calórica de Buffett proviene de beber Coca-Cola. "No me preocupa la idea de mi muerte", dijo al periódico.

El también llamado 'Oráculo de Omaha' no teme hablar de su inusual dieta. Buffett come principalmente comida chatarra y refrescos y muy pocas verduras. Junto con McDonald's, Buffett bebe cinco latas de productos de Coca-Cola al día, come helado de Dairy Queen, gusta de las golosinas y también abusa de la sal.

Finalmente Buffett comentó:

Me divierto más aquí de lo que creo que cualquier otra persona de 88 años”.