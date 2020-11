Trabajadores mantienen protestas por falta de atención en Isssteson

Ante la situación de rezago y abandono que como pacientes tienen en el sistema de salud, cientos de derechohabientes del Isssteson protestaron a las afueras de la Policlínica SNTE 54 en el municipio de Huatabampo.

La falta de medicamentos, la nula atención de médicos especialistas y la subrogación de consultas a hospitales como la Clínica Santa Fe y el Guadalupano o a farmacias locales para atención de medicinas, llevó a que los trabajadores atendidos por el sistema, líderes de sindicatos de jubilados y pensionados de Seguridad Pública, alzaran la voz para recibir un mejor trato en el nosocomio.

LONAS Y CARTELES

Fue durante la mañana de este miércoles que se manifestaron frente a la Policlínica del Isssteson, portando lonas y láminas los grupos inconformes, exigiendo, por un lado como trabajadores de esa institución, el respeto a sus derechos laborales por parte de la coordinadora de la unidad médica, Lourdes Soria Rivera, así como derechohabientes que reclaman mejores servicios de atención. Ignacio Valenzuela Valenzuela, líder de la asociación de policías, comentó que los derechohabientes de Isssteson afrontan una mala situación ya que no se pueden enfermar de consideración porque no tienen servicio de ninguna especialidad, como tampoco de hospitalización por falta de pago a las clínicas Santa Fe y al Guadalupano desde hace 3 meses. Lamentó que a los enfermos de Covid 19, como de otras enfermedades que requieren cirugía menor, tengan que ser enviados a Navojoa u Obregón, desembolsando recursos propios.

SINDICATOS

Luis Manuel Valenzuela Ayala, secretario general del Sutsmh, sostuvo que estos problemas no son nuevos, iniciaron desde el Gobierno Estatal anterior y todavía no se puede resolver la problemática que tiene todo que ver con la falta de recursos en la institución que no cuenta con los medios para atraer más prestaciones y que urgen atiendan por el bien de miles de familias.

Por su parte, Lourdes Soria Rivera, coordinadora de Isssteson Huatabampo, dio a conocer que en algunos meses se ha transformado este lugar para beneficio de los trabajadores y derechohabientes de la unidad médica, pero se ha actuado con la norma en la mano levantando actas a personal que no sigue los protocolos sanitarios al Covid 19, llevando a que los trabajadores protesten también.