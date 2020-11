Riesgo de extorsiones suben al llegar las fechas decembrinas

Navojoa, Sonora. La llegada de las fechas decembrinas es una etapa aprovechada por extorsionadores, quienes utilizan medios telefónicos y digitales para atacar al sector ciudadano, quienes ya se han hecho presentes en el municipio de Navojoa, siendo Seguridad Pública la que ha recibido algunos reportes, pese a la campaña de prevención implementada con anterioridad.

En los últimos años, los casos de extorsión no han sido registrados en el Semáforo Delictivo a nivel estatal, manteniéndose los números en cero, con el último registro reportado en noviembre de 2019 y anteriormente dos en 2017, sin embargo, la realidad es otra, ya que los incidentes se siguen presentando, y la mayor razón es que no han sido reportados, afirmó Seguridad Pública Municipal.

Tan solo en la semana, una mujer fue amedrentada mediante amenazas virtuales vía telefónica, la cual terminó depositando a extorsionadores la cantidad de 7 mil pesos, creyendo que realmente tenían secuestrado a un familiar, situación que fue descubierta y después reportada, para más tarde ser atendida por la Comisaría de Seguridad Pública Municipal.

Un ciudadano que no quiso brindar su nombre por razones personales, reveló que meses atrás fue víctima de una extorsión, siendo comunicado vía telefónica de un familiar secuestrado, motivo por el cual lo hicieron trasladarse a diferentes puntos de la ciudad, depositando la cantidad de 10 mil pesos; a las horas se enteró de que todo era falso. “Como mi caso hay muchos por toda la ciudad, pero el temor hace que nadie denuncie y no se genere el reporte, provocando que los casos se sigan presentando y no se refuerce la prevención”, expresó.

El titular de Seguridad Pública Municipal, Luis Gerardo Villalobos, informó que esto es una llamada de alerta para estar prevenidos, ya que los delincuentes conocen la llegada de aguinaldos y mayores ingresos, por lo que buscan afectar el patrimonio de la ciudadanía.

Informó que por miedo o pena de evidenciar el engaño por el que pasaron, no acuden a presentar la denuncia, motivo por el cual no aumenta el registro, pero sigue pasando. “Creemos que ha habido muchos más casos, pero la gente no denuncia, las personas también son más abusabas, no caen tan fácilmente; le pedimos a la ciudadanía que no siga el juego a estas personas y cuelguen la llamada inmediatamente”, señaló.

El funcionario especificó que para estas fechas decembrinas se espera un repunte de casos del mismo tipo, por lo que lo principal es pedir ayuda, contactar a los familiares, pero sobre todo, colgar la llamada antes de caer en la extorsión.

Por otro lado, autoridades municipales y los integrantes de la Mesa de Seguridad Regional, en apoyo a la campaña ‘No caigas’, han salido a las calles para compartir información preventiva entre los ciudadanos con la finalidad de evitar la extorsión telefónica, orientando de las acciones y pasos a seguir en caso de presentar dicha situación, tanto en la calle, como dentro en sus hogares.

Por su parte, la presidente municipal, María del Rosario Quintero Borrón, dio a conocer que la extorsión es un delito que ha ido en incremento en los últimos años, y por medio de un volante se busca alertar a todos los navojoenses e invitarlos a que descarguen la aplicación que ayudará a prevenirlo