Instalación ilegal de tope, provoca accidentes y es retirado por las autoridades

Navojoa, Sonora.- La muerte de un joven y un completo caos se atribuye a la instalación de un tope por la calle Guillermo Chávez en la colonia Hidalgo, el cual sin ser consensuado a los vecinos, fue colocado a la salida de uno de los accesos del puente desnivel, sin señalamientos ni avisos, ocasionando al menos tres accidentes, en corto tiempo, lo que derivó en que ciudadanos alzaran la voz contra el Gobierno Municipal.

El reductor de velocidad generó una ola de quejas entre los vecinos y quienes transitan por el lugar, que indicaron que autoridades municipales esperaron a que sucedieran estos incidentes para tomar cartas en el asunto y retirarlo.

Según reporte de algunos vecinos, la solicitud hacia el Gobierno Municipal fue de emprender una campaña de limpieza en el parque recreativo de dicho lugar, mas no el de colocar un tope, el cual no era necesario, optando por realizarlo sin su consentimiento.

Ana Clariza Moreno, ciudadana, informó que se debe esclarecer la situación, y de ser posible sea mostrada la petición para la instalación del tope, esto para dictaminar responsables por el trágico incidente que sucedió en días pasados.

“Tenemos meses sin luz en la lámpara que está subiendo el paso desnivel, además se ha solicitado la limpieza del parque, ya que es considerado un foco de infección, pero nos colocan un tope que no se solicitó, por ello queremos ver la petición”, expresó. Jairo Cruz, ciudadano, recriminó la construcción del tope, ya que el lugar y la manera de realizarlo no fue la correcta, además de no contar con los señalamientos necesarios, con los trágicos resultados obtenidos.

“Se debe indagar con los responsables y que el hecho no quede impune, es una situación trágica por la persona fallecida”, resaltó el vecino.

Jesús Paulo Yépiz, jefe del Departamento de Tránsito Municipal, informó que el tope no fue autorizado por la dependencia, por lo que se investiga el por qué se instaló, ya que asegura que los únicos topes autorizados por dicha dependencia se encuentran por la calle Ferrocarril, los cuales fueron colocados para dirigir el flujo pluvial.

Señaló que el tope tiene que ser analizado por la dependencia para determinar si es viable, lo cual no sucedió, motivo por el que se dieron a la tarea de retirarlo, pero debido a que se atravesó el fin de semana fue que se prolongaron los trabajos, siendo hasta ayer cuando pudieron quitarlo.

“La instalación del tope corrió por parte de una empresa particular, no fue ninguna dependencia municipal la que trabajó ahí, lo lamentable fue el incidente de una persona que falleció el pasado sábado”, expresó.

Jesús Yépiz informó que no se reportaron accidentes al departamento, solo el motociclista lesionado, pero debido a que fue trasladado rápidamente a Obregón, no se realizó el IPH, por lo que no se tuvo registro oficial.

Se buscó al titular de la Secretaría de Infraestructura Urbana y Ecología (SIUE), Alejandro Quiroz, para dar su versión, pero no pudo ser localizado durante el día.