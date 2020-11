Productores de Sonora buscan erradican el Clembuterol del ganado nacional

Hermosillo, Sonora.- Debido a sus efectos tóxicos en el cuerpo humano, el uso del clorhidrato de clembuterol en la ganadería está tipificado como delito en la Ley Federal de Sanidad Animal, por lo que las autoridades y los mismos ganaderos buscan eliminar su uso en la engorda del animal en México, aunque Sonora está exento de esa problemática.

Actualmente existen 63 establecimientos Tipo Inspección Federal (TIF) que realizan pruebas para la detección de anabólicos en las reses, las cuales son llevadas a cabo por veterinarios. Estas acciones enfocadas a productores y acopiadores, forman parte de las estrategias del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) para evitar el uso de sustancias prohibidas para engorda de ganado, como el clembuterol.

Manuel Rochín, ganadero del Valle del Yaqui, comenta que Sonora, tiene más de 12 años sin casos positivos del esteroide en el hato. “Por fortuna ya se tiene muchos años sin saber de algún caso”, mencionó.

El ganadero detalla que a pesar de esto, es importante que los pequeños ganaderos de la entidad, entiendan que esta sustancia no es la indicada para hacer engordar a su ganado, pues su uso es considerado ilegal en la ganadería mexicana.

“Para ser honestos muchos no tienen la información necesaria, y pueden creer que este anabólico es esencial para el engordamiento de su animal, tal vez estemos libres, pero no exentos de que se vuelva a usar”. De igual manera hace un llamado a todos los ganaderos a seguir respetando el estatus sanitario que mantiene Sonora y no manchar esta reputación.

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), detalla que el programa ‘Proveedor Confiable’ está dirigido a la engorda y finalización de los animales, y cubre todo el tema de los proveedores que envían a sus animales hacia los rastros certificados.

Además, existe la estrategia denominada ‘Introductor Confiable’, a la cual se deben apegar las personas que llevan a animales de diferentes lotes tanto a las instalaciones TIF como a sitios municipales para la faena.

Ante esto, veterinarios y especialistas de la Unión Ganadera Regional de Sonora (UGRS), explican que el clorhidrato de clembuterol es un fármaco que se encuentra prohibido en la ganadería por su efecto tóxico residual en humanos. Su uso en la engorda de ganado está tipificado como delito en la Ley Federal de Sanidad Animal.

“Este fármaco es altamente peligroso y es utilizado para incrementar el peso en los bovinos y otras especies”. Detallan que los productos cárnicos contaminados por este agente generan intoxicaciones y entre los síntomas que provoca están: dolor de cabeza, aumento en la frecuencia cardiaca, temblor del cuerpo, náuseas, mareo y escalofrío.