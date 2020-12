Las autoridades de Huatabampo ven complicado controlar fiestas decembrinas hechas en los hogares

Navojoa, Sonora.- Ante las próximas velaciones a la Virgen de Guadalupe, autoridades municipales no pueden impedir su realización a fin de evitar la posible propagación del coronavirus, informó Miguel Ángel Vega Martínez, secretario del Ayuntamiento.

Los eventos masivos solo se prohíben en bailes con grupos musicales, si es siguiendo un fin económico, en centros sociales y comunitarios. Vega Martínez precisó que los eventos con fines comerciales están prohibidos en alguna empresa, local o en algún comité comunitario, solo permiten las reuniones familiares, bodas, 15 años, bautizos, entre otras celebraciones, siempre y cuando acaten las medidas sanitarias e incluso con indicaciones de horario y afluencia según el tamaño del espacio.

Sostuvo que las condiciones no son las mejores, sin duda se trata de evitar el pago y que tengan seguridad en las recomendaciones de la Secretaría de Salud y les mandan vigilancia para checar que se cumpla con el aforo social, porque se pretende impedir un mayor relajamiento que genere más casos de Covid-19.

Reconoció que por semanas se venía en franca disminución de contagios, llegando en la primera semana de noviembre a 11 confirmados, en la segunda 44 casos, cuatro veces más que la anterior y en la reciente al cerrar el domingo, solo 7.

El secretario comentó que será difícil contener las fiestas de diciembre, donde la gente pretende celebrar como si nada estuviera pasando y en ese sentido se espera una situación más complicada. Reveló que ante eso se está cuidando mucho la movilidad en el comercio, tratando que sus efectos no cierren de nueva cuenta la actividad y economía de las familias por esos motivos, como ya se hizo con resultados positivos, porque no se colapsaron los hospitales en este modo.

Aclaró que desde junio la insistencia es en los cuidados de las medidas de prevención en cada lugar, no tratándose de prohibiciones, toques de queda o ley seca, sino de concientizar a cada quien a que quiera a los suyos acatando las recomendaciones sanitarias.

“Eso no quiere decir que estamos a salvo, en un día a nivel nacional se han registrado más de 9 mil contagios, aquí en Sonora se supera a últimas fechas los 200, no estamos en la orilla de carretera nacional, los pueblos del área rural alejados en más de la mitad de la población, pero no implica que pueda llegar un repunte mayor en diciembre",