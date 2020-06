Regidor de Huatabampo denuncia negligencia en uso de recursos para el problema del agua

Huatabampo, Sonora. – En la administración pasada, se solicitó un crédito por el orden de 20 millones de pesos, pero finalmente se aplicaron 17 millones en un plan integral donde se rehabilitaron los pozos de los Buayums y en el drenaje de la colonia Macias, correspondiendo al presente gobierno el equipamiento de la planta de rebombeo y la rehabilitación del tanque elevado de esta cabecera municipal, señaló el regidor del PT y de la comisión de Hacienda, Aldo Rafael Martínez Ayala

Sin embargo, dijo, no se concluyó con los trabajos y seguimos con un pésimo servicio de agua potable y con un gobierno ineficiente que no resuelve nada, pero si gasta mucho y las condiciones de la planta de rebombeo son deplorables.

A las instalaciones no le colocaron cerca perimetral, el cuarto de los controles eléctricos no tiene iluminación, ni puerta ni ventilación, hay una bomba de 60 caballos nueva que esta sin instalar y deteriorándose a la intemperie, es un tiradero de tubos que no sirven, pero, además, no se rehabilitó el tanque elevando por lo que en cualquier momento se va a derrumbar”, aseveró el edil.