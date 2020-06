Dirección de Salud de Navojoa califica de inhumanas acciones implementadas en Álamos

Navojoa, Sonora.- La Dirección de Salud de Navojoa señaló que algunas prácticas realizadas en el municipio de Álamos, para combatir la contingencia del coronavirus, se pueden calificar hasta de inhumanas.

Pedro Díaz Felix, director de salud en la Perla del Mayo, señaló durante una entrevista telefónica con una radodifusora local que los pacientes que salen de Álamos y duran más de una semana en Navojoa ya no se les permite regresar hasta que pase la contingencia y eso es inhumano.

Es una cosa que me parece errónea, y a mi me piden, 'doctor por favor hágame un salvoconducto, dígales que quiero regresar a mi ciudad', hable para Álamos y me dijeron que el presidente municipal no permite que la gente que haya estado más de una semana en Navojoa, regrese hasta que pase la contingencia", afirmó.