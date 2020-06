Vecinos de Huatabampo aseguran que los apoyos llevan tendencia partidista

Huatabampo, Sonora.- Rey Venezuela y Hernán Valenzuela, vecinos de la comunidad pesquera de Bachoco, señalaron que los paquetes alimenticios que se repartieron en su localidad, por personal del Ayuntamiento de este municipio, fue solo para los individuos que son afiliados o simpatizantes del PAN, partido al cual pertenece el alcalde, Ramón Díaz Nieblas.

Indicaron que es criminal hacer este tipo de campañas disfrazadas en momentos tan críticos por la contingencia sanitaria y donde la gran mayoría que vive en el área rural no tiene que comer.

Hacemos un llamado a la gobernadora, Claudia Pavlovich Arellano, para que ponga orden en la entrega de paquetes alimenticios, no se vale que jueguen con la necesidad de la gente, que a unos si les den y a otros no, por no ser afines a sus siglas partidistas, eso es discriminación y es un delito penal”, comentaron.