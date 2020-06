Al sector salud de Huatabampo preocupa el desacato a las medidas preventivas

Huatabampo, Sonora.- Raúl Galindo Talamantes, director del Hospital General del Bajo Río Mayo, manifestó que es preocupante que la población no este acatando las recomendaciones sanitarias, ya que la gente no hacen caso y no siguen las indicaciones exponiéndose en la calle, visitando a familiares y amigos, en pleno crecimiento de la curva de incidencia del Covid 19.

Contra esas actitudes no hay recursos del personal de enfermería y médicos, ni equipamientos que puedan alcanzar si la gente sigue lléndose a pasear, a degustar el café, en pleno desacato de las recomendaciones, y es una situación que muchos trabajadores de salud no comprenden, porque el problema es real", compartió.

Dijo que la gente escucha, pero no atiende el mensaje de salir solo por causas esenciales, ya que pueden obtener de esas salidas resultados fatales no solo para ellos, sino para todas las familias.

El médico señaló que hay personas a las que los mensajes les entra por un oído y les sale por el otro, olvidando que el virus puede estarse transportando y propagando de acuerdo a la movilidad de la gente que sin saber van infectando a más población.

En el Hospital General no hay pacientes encamados por causa del coronavirus, pero hay una ocupación de 7 camas por diferentes problemas de salud en las personas por casos de urgencia, accidentes, partos, cirugías diversas, y picaduras de animal ponzoñoso.