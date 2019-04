"AMLO destinará recursos del Fondo Minero a personas correctas": Morena

Navojoa, Sonora.- Gricelda Soto, diputada de Morena, señaló que el presidente Andrés Manuel López Obrador aplicará los recursos del Fondo Minero de manera efectiva y llegará a las personas correctas y es solo la oposición la que está en contra de esta medida.

La diputada de Morena señaló que el dinero jamás llegó a las comunidades que lo necesitan como es el caso de Álamos y Cananea que se encuentran en abandono.

En Álamos le dieron 30 millones al año del fondo minero y no se reeja el dinero. Si no se aplicó el recurso y no está, es obvio que se lo quedan, solo hemos tenido nuevos ricos, nuevos millonarios con ese recurso”, explicó.