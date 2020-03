Álamos es la primer ciudad del sur en adoptar medidas por coronavirus

Álamos, Sonora.- Ante la situación generada por la evolución del COVID-19 en distintas partes del país el Ayuntamiento de Álamos decidió adoptar hasta nuevo aviso, medidas de carácter preventivo, informó Víctor Manuel Balderrama Cárdenas.

El Presidente Municipal de esta ciudad Informó que por el momento quedan suspendidas todas las actividades públicas con aglomeración de personas, y en las oficinas municipales se contará con dispensadores de gel antisépticos.

Hasta el momento, el municipio de Álamos a diferencia de Etchojoa, Navojoa y Huatabampo, ha sido el único en adoptar este tipo de estrategias de prevención, por motivos de salud.

Balderrama Cárdenas señaló que salvo que sea imprescindible, se recomienda aplazar cualquier gestión que tuviera que realizarse con la administración.

Es importante mantenerse informado y sólo atender las indicaciones oficiales, evitando hacer caso de información no verificada o rumores, además se sugiere a la ciudadanía evitar compras de pánico y respetar las indicaciones sanitarias como procurar no saludar de beso, abrazo o mano, lavarse continuamente las manos, no tocar ojos, boca ni nariz, el uso de tapabocas sólo es en caso de presentar estornudos o tos”, compartió.