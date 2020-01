Alcaldesa de Navojoa acusa al Gobierno del Estado de afectar su administración

Navojoa, Sonora.- La alcaldesa de esta ciudad, María del Rosario Quintero Valdez, acusó este día en rueda de prensa al Gobierno del Estado de estar detrás de los movimientos sociales que están afectando a su gobierno.

Apenas el pasado sábado, la alcaldesa navojoense presumió una serie de fotos, sonriente, con funcionarios estatales y la propia Gobernadora de Sonora, en el Festival Alfonso Ortiz Tirado.

En la misma rueda de prensa, la munícipe reafirmó que el gobierno estatal no está volteando a ver a Navojoa, porque no les está dando recursos para subsanar carencias básicas como el trabajo de bacheo.

Si se supone que está luchando la gente, y yo también…, tocando todas las puertas necesarias para conseguir recursos… que no me está dando el Gobierno del Estado, que no está volteando el Gobierno del Estado a ver a Navojoa, que no le está dando”, dijo.

En un tono de molestia, la alcaldesa emanada del Partido Encuentro Social (PES) le pidió a la gobernadora de Sonora que la ayude con los proyectos y que se los apruebe.

De esos mil 300 millones que le aprobaron que me mande, que le mande a Navojoa…, me sorprendí mucho cuando pidió para arreglo de calles de Hermosillo, de Guaymas, de Obregón y no mencionaron a Navojoa ¿Cómo creen que me siento yo como alcaldesa que no está volteando a ver a Navojoa el Gobierno del Estado?”, expresó.