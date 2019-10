Alcaldesa de Navojoa afirma que no habrá dinero para arreglar las calles

Navojoa, Sonora.- La presidenta municipal de Navojoa, María del Rosario Quintero Borbón, volvió a llamar a los navojoenses a sumarse al bacheo de las calles con su propio dinero, ya que no hay recursos en el municipio para rehabilitar las vialidades.

Puso de ejemplo algunas empresas y transportistas que se unieron para pavimentar la calle Ferrocarril, y la Unión de Locatarios del Mercado Municipal, pero estos últimos buscarán pavimentar las calles alrededor del Mercado con el dinero que dejan los navojoenses en los baños públicos.

Se va a bachear hasta donde se pueda, no tenemos recursos, la Gobernadora nos lo dijo el viernes, no hay recursos, ¿qué tenemos que hacer? Entre todos una fuerza…, ahora vamos uniéndonos todos y echándonos la mano, los impuestos que se pagan no son suficientes, en el gasto corriente no hay y no alcanza para eso”, sentenció.