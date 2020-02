Alcaldesa de Navojoa le dice NO al paro de mujeres este próximo 9 de marzo

Navojoa, Sonora.- Mientras cientos de funcionarios estatales y alcaldes en Sonora y México, decidieron sumarse al paro nacional de mujeres este 9 de marzo, la alcaldesa navojoense, María del Rosario Quintero Borbón, declinó participar.

La alcaldesa navojoense, en diversas ocasiones se ha dicho atacada a ella y a su gobierno, solo por ser mujer, y a pesar de eso, declinó participar en la marcha 'Un Día Sin Nosotras'.

Al ser obligación de los funcionarios públicos estar al servicio de la ciudadanía, la Alcaldesa María del Rosario Quintero Borbón expresó que el próximo 9 de marzo no se sumará al movimiento Un Día Sin Nosotras", se informó a través de sus redes sociales.

Aún y cuando no participará, se señala que se dejará al libre albeldrio del personal femenino la decisión de si acuden o no, aunque no se especifica si se les descontará el día a las que decidan manifestarse.

Nuestra obligación es servir a la ciudadanía, los funcionarios tenemos que atender a la sociedad, no podemos permitir que un adulto mayor venga a realizar algún trámite y no encuentre la atención que busca".

Aseguró que DIF así como la Secretaría de Bienestar Social y el resto de las dependencias estarán funcionando.

Quintero Borbón manifestó su respeto por éste tipo de movimientos que buscan la igualdad y generar conciencia sobre la violencia que se vive en el País, pero que no pueden estar un día sin despegarse de sus actividades.