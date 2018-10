Ayuntamiento de Navojoa construirá 46 casas para las familias damnificadas

Navojoa, Sonora.- Con la construcción de un hogar en la Comisaría de San Ignacio para la señora María de los Ángeles Valenzuela Osuna, inició el programa de edificación de cuartos dormitorios para habitantes afectados por las lluvias que han azotado al municipio, anunció la alcaldesa María del Rosario Quintero Borbón.

La presidenta municipal precisó que en la construcción se invertirán recursos por el orden de los 5 millones de pesos, provenientes de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).

En su mensaje, la secretaria de Desarrollo Social, Patricia Pacheco Borbón, añadió que personalmente supervisará los avances de la construcción, así como la limpieza del solar de la familia beneficiada para asegurarse que tengan la oportunidad de mejorar su calidad de vida.

Aquí vivo con mis dos hijos y cuatro nietos, nunca en mi vida he tenido una casita de material, por eso me siento muy feliz y agradecida, el tiempo de lluvias y calor es el más difícil para nosotros, pues no tenemos techo y el agua nos moja a nosotros, la ropa y cobijas. Estoy muy agradecida, pues será la primera vez que viva en un cuarto levantado con materiales para la construcción", afirmó María de los Ángeles Valenzuela Osuna.