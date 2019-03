Candidatos de Fundición tomarán la Comisaría en símbolo de protesta

Navojoa, Sonora.- Los candidatos que no se vieron beneficiados de la Comisaría de Fundición manifestaron que fue un proceso injusto, donde el ganador Andrés Ceballos Rábago fue cobijado por personal de la actual administración, para lograr salir victorioso.

El candidato Rodolfo Barreras señaló que hubo acarreo, se llevó agua a las comunidades necesitadas condicionando para que votaran por Ceballos, pruebas que fueron enviadas a la Comisión y al no tener respuestas se verán obligados a tomar la Comisaría el 12 de marzo.

No vamos a permitir que este personaje que no es querido por las comunidades llegue a las instalaciones de la Comisaría, no vamos a dejar entrar ni a las autoridades, ni al disque ganador, ya que no fue justo el movimiento que hicieron".