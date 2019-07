Con tareas preventivas, Salud busca atacar el mosco transmisor del dengue

Navojoa, Sonora.- Con la llegada de la temporada de lluvias en el municipio, el mosco transmisor de enfermedades como dengue, zika y chikungunya, aumenta su población, por lo que la Jurisdicción Sanitaria realiza trabajos preventivos para evitar la reproducción del mosco.

Joaquín Flores Pérez, titular de la Jurisdicción Sanitaria número 5, señaló que cuentan todos los años y todos los días con un programa de vectores, con la idea de buscar enfermedades o contactos del mosquito y erradicarlo.

En la parte preventiva realizamos fumigaciones, abatización, pero es muy importante la colaboración del ciudadano para que estas enfermedades no tengan brote y no se desarrollen en el municipio del sur de Sonora”.

El funcionario estatal señaló que se manda a los carritos fumigadores para evitar que se propague el mosquito, de igual forma van casa por casa y se toma principal atención a las áreas de riesgo en las colonias o las comunidades más vulnerables.

Señaló que ya se tienen detectadas las áreas donde más se reproduce el mosco, donde existe un mayor riesgo de enfermedad y es ahí es donde se brinda un mayor seguimiento.

En el municipio de Navojoa las áreas más vulnerables son en el oriente, las colonias aledañas a la salida de Álamos por su situación geográfica son acumuladoras de agua, es ahí donde más frecuentemente nuestros indicadores detectan la presencia del mosquito Aedes Aegypti”, subrayó.

Se cuenta con más de 2 mil ovitrampas, colocadas estratégicamente, ahí la hembra del mosquito pone huevecillos y con eso se mide la densidad de población del mosco que hay; si se detecta que está creciendo se ataca directamente esa área, a través de la fumigación y así no se deja que se esparza.

Joaquín Flores señaló que en los seis meses que van del año no se ha tenido ningún caso comprobado de dengue, zika y chikungunya, “puede haber casos sospechosos, pero se automedican y no acuden con el doctor y por eso no ha trascendido, pero te puedo confirmar que la cifra está en cero”.