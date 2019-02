Denuncian a supuesto defensor de DH por amenazas de muerte en Navojoa

Navojoa, Sonora.- Una denuncia de hechos ante la Fiscalía General de la República (FGR), delegación Navojoa, presentó el periodista Víctor Fausto Silva Durán en contra de un supuesto defensor de los derechos humanos identificado como Ivan Riebeling Martín del Campo, por amenazas de muerte.

El incidente de amenazas en la ‘Perla del Mayo’ se registra a sólo unos días de que fuera asesinado un periodista en Hermosillo y lesionado otro de gravedad.

Acompañado de un gran número de periodistas de medios impresos, televisión, radio y portales digitales, el afectado interpuso la querella contra la persona que se denomina a sí misma como ‘comandante cobra’.

El fiscal federal adscrito a la delegación Navojoa de la FGR le dio entrada a la denuncia e integró el expediente FedSon/navo000383/2019, para comenzar con las investigaciones pertinentes

Riebeling Martín del Campo ha sido denunciado en múltiples ocasiones por periodistas de Baja California, que tienen una larga trayectoria en medios, también por amenazas, incluso pusieron en marcha una campaña con reporteros de prensa, radio y televisión #YoSiSoyPeriodista, y denunciado por la prestigiosa asociación defensora de los derechos de los periodistas, Artículo 19.

La Fiscalía de Justicia del Estado de Baja California confirmó a esta Casa Editorial que Ivan Riebeling Martín del Campo cuenta con varias denuncias en su contra por el delito de lesiones, y también recibieron la denuncia de amenazas contra un periodista pero fue turnada a la Fiscalía Especial de lo que antes era la PGR, que toma nota de delitos cometidos contra periodistas.

Víctor Fausto Silva Durán narró que el martes a las 19:45 horas recibió una llamada de esta personas, con un número que tenía lada de México, preguntando por el, por su nombre.

Me preguntó si era Víctor y yo le dije que no, y me dijo que no te hagas pen… tu eres, y a decirme que sí donde estaba para irme a levantar, y una serie de improperios, y pues le conteste que adelante”, dijo.