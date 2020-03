Derechohabientes del IMSS Navojoa denuncian retraso de meses en citas

Navojoa, Sonora.- Derechohabientes del Seguro Social de esta ciudad, deunnciaron que en las clínicas familiares les están postergando las citas hasta dentro un mes, debido a que los médicos no se están presentando, y con el riesgo de que no puedan surtirlos de medicamentos.

Usuarios del IMSS afectados por enfermedades crónicas como la diabetes, los riñones y con problemas cardiacos, que estaban citados desde hace un mes y medio informaron que en la cita de este día, 30 de marzo, les informaron que el médico no vino y les postergaron la cita un mes más.

Desde el 18 de febrero me pusieron esta cita para el 30 de marzo, y ahora dijeron que no vino el doctor y me la recorrieron otro mes para el 18 de mayo, y las medicinas ¿quién nos la va surtir? necesitamos nuestras medicinas", dijo Guadalupe N., derechohabiente afectada de sus riñones.