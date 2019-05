Diana Laura regresa a Álamos después de ser elegida en 'La Voz México'

Álamos, Sonora.- Diana Laura Domínguez Gámez, la sonorense que se coló en el equipo de ‘Lupillo’ Rivera, durante su participación en La Voz México, regreso a su ciudad natal y aprovecho para visitar al presidente municipal, Víctor Manuel Balderrama Cárdenas.

Acompañada de sus padres Alba Gómez y Ezequiel Domínguez, la cantante narró al munícipe la gran experiencia por la que está pasando al formar parte de los equipos de la Voz, programa realizado por TV Azteca.

Es un sueño que he anhelado desde pequeña y que he compartido con toda la gente bonita de mi Álamos querido, que durante mucho tiempo me han aplaudido en mis presentaciones; ese apoyo que es mi impulso para continuar en la búsqueda de la realización de este sueño: El cantar de manera profesional”, dijo Diana Laura Domínguez.