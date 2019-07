Ecología de Navojoa recibe hasta cinco denuncias diarias por quema de basura

Navojoa, Sonora.- La práctica de la quema de basura en los patios de los hogares está prohibida por el reglamento de Ecología, ya que es una afectación triple al contaminar el suelo, el aire y perjudicar alarmantemente la salud de personas, expresó Christian Alberto Corral Mendívil, director de Ecología de Navojoa.

Este grave problema se origina por la mala cultura en las personas, mucha gente utiliza de pretexto que no pasa la basura o que no tienen dónde tirarla, pero no hay ningún motivo real para quemar la basura, y es peligroso ya que se genera una gran contaminación con gases y emisiones de partículas”, comentó Corral Mendívil.