El Parque Acuático de Santa Barbara tendrá albercas con agua del mar

Huatabampo, Sonora.- Personal técnico de Obras Públicas, por instrucción del alcalde Ramón Díaz Nieblas, se prepara para adecuar el sistema de bombeo y filtros del Parque Acuático Santa Bárbara, para que las albercas trabajen con agua de mar, por el alto costo que representa el acarreo en pipas.

Martin Alfredo Gutiérrez Ayala, titular de Obras Pública en el municipio dejó en claro que se busca la manera de echar a funcionar ese espacio para disfrute de la población en este periodo vacacional y ahorrar el desgaste económico al erario público.

Reveló que mientras aterriza y se ejecuta la tercera etapa del proyecto, el Ayuntamiento podría realizar el cambio del sistema de llenado en la alberca para que funcione y ofrezca un buen servicio a las familias.

El Ayuntamiento no tiene la capacidad económica para llenar de agua la alberca, porque involucra el transporte de hasta 800 mil litros, mismo que tiene un costo de 70 a 80 mil pesos por viaje de pipa", explicó.

Estableció que se han sostenido algunas pláticas con el personal técnico, checando filtros y bombas que metan la presión para la circulación del agua y queden de manera permanente al servicio de la población.

Aclaró que con agua salada no van a batallar, ni tendrán altos costos para su funcionamiento, siendo el objetivo que sea viable, que no le cueste al Ayuntamiento y no sea un desgaste económico.

Los trabajos de la última etapa en el parque acuático consisten entre otras labores la construcción de un estacionamiento, un restaurante, y una zona de esparcimiento para el consumo para el disfrute de los visitantes del lugar