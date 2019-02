El agua llega a los habitantes de la comunidad de Rancho Camargo

Navojoa, Sonora.- Después de 4 meses de no contar con el servicio de agua potable en la comunidad de Rancho Camargo, la alcaldesa María del Rosario Quintero Borbón, entregó la rehabilitación del sistema de agua potable que abastecerá y dará el servicio a 750 pobladores que vivían sin el vital líquido.

La presidenta municipal, informó que desde el 18 de octubre de 2018 el sistema de agua potable quedó averiado, sin resolverse pese a las solicitudes de los habitantes.

La autoridad municipal señaló que es prioridad de este gobierno llevar agua potable a las comunidades, así como a la cabecera municipal, y recordó que se ha reinstalado el servicio en las comunidades de Masiaca, Teachive, Choacalle, San Pedrito, San José, Cucajaqui, Fundición, Santa María del Buaraje, Guadalupe de Juárez, Gabriel Leyva, Guaymitas, Punta de la Laguna y El Recodo.

Por su parte, el titular del Organismo Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento (Oomapas), Rigoberto Jiménez Ochoa, explicó que la obra consistió en la extracción e instalación de motor y bomba sumergible de 15 hp para extraer 9.3 litros por segundo de agua potable, lo que da capacidad para abastecer una comunidad de 3 mil personas, todo esto con una inversión de 93 mil pesos.

Pedro Valenzuela dijo que debido a la falta de agua tenían que caminar diariamente más de 4 kilómetros al poblado más cercano para en galones y cubetas trasladar el agua en bicicleta o motocicletas a los domicilios.

Queremos darle las gracias a la alcaldesa Chayito Quintero, porque esto que estamos viendo es histórico, ningún presidente municipal ha regresado a las comunidades, esta es la primera vez y lo más valioso es que al regresarnos el agua, si ella no se hubiera preocupado no sé qué hubiéramos hecho, pues sin agua no se puede vivir”, recalcó el poblador de Rancho Camargo.