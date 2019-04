El caso Valegate, detona diferencias entre funcionarios de Navojoa

Navojoa, Sonora.- Un grupo de nueve regidores y el propio síndico del Ayuntamiento consideran crítico el despido de Francisco Javier Garcés Rivas, por estar en medio de una investigación ante la Fiscalía Anticorrupción de Sonora (FAS), por el tema de los vales clonados de gasolina.

El propio síndico, Guillermo Ruiz Campoy, reconoció que la alcaldesa tenía toda la facultad de quitar el nombramiento a este funcionario, quien se desempeñaba en la Secretaría de Programación y Gasto Público, pero que no se cuidaron las formas y sobre todo por la investigación de la FAS.

El pasado jueves 4 de abril, a las oficinas de la Secretaría de Gasto Público llegaron dos elementos de Policía, quien Garcés asegura fueron enviados por la propia alcaldesa, para verificar qué entraba y salía de esa Secretaría Municipal.

Lo cual consideró inapropiado e intolerante, ya que era una forma de hostigamiento laboral, tanto para su persona, como para la de sus compañeras.

Al día siguiente manifestó su inconformidad ante el síndico procurador y este lo apoyó, respaldado por un grupo de nueve regidores, quienes afirmaron que no era la manera de hacer este movimiento y que solamente sería una pauta para causar mayor conflicto interno de la actual administración, además de que esto podría entorpecer la investigación que está realizando la FAS.

Alrededor de las 12:00 horas, un notario público de esta ciudad, en compañía del jurídico Felipe Merino Aragón, llevaron el documento firmado por la presidenta, de que Garcés Rivas ya no pertenecía a su grupo de funcionarios de confianza y que tenía que dejar el cargo de manera inmediata.

El 19 de noviembre, en una rueda de prensa en compañía de otros funcionarios, habló por primera vez del Caso ‘Valegate’, donde dijo que él fue quien detectó una irregularidad en algunos vales, donde su firma fue falsificada, lo cual notificó al secretario y al tesorero.

Me di a la tarea de retener esos documentos y notificar a mis compañeros, pero no se hizo ningún pago correspondiente, esta administración no ha perdido nada”, dijo en aquel entonces.