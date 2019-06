El síndico y regidores de Navojoa ponen denuncia penal contra un funcionario

Navojoa, Sonora.- El síndico procurador y cuatro regidores acudieron a la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) para denunciar amenazas en contra de ellos por los comentarios y el ‘juego sucio’ que se organizaba en una reunión presidida por el director de Salud Municipal, Pedro Díaz Félix, al no coincidir con la alcaldesa.

El titular de Sindicatura, Jesús Guillermo Ruiz Campoy, declaró que por sentirse amenazados y para que se investigue a las personas y acciones pactadas en la reunión llevada en la casa de Díaz Félix el pasado sábado, es que acudieron a esa instancia para apoyar la denuncia realizada por la regidora Teresita Álvarez, junto a los ediles Carlos Quiroz Romo, Flor Díaz y Víctor Ayala ante la Agencia del Ministerio Público, situada en Jacarandas, a las 22:00 horas del miércoles en el oficio NUC29573.

El regidor del Partido del Trabajo (PT), Carlos Quiroz Romo, dijo que tuvo conocimiento de los comentarios realizados en la citada reunión de Díaz Félix, los cuales daban cuenta de una estrategia a seguir para desacreditarlos como oposición.

Al tener conocimiento de esto por varias fuentes que estuvieron en la reunión, fue que decidimos que lo más apropiado es que las autoridades diriman esta controversia en base a derecho, y que quienes participaron aclaren lo ahí acontecido; sabemos quiénes estuvieron presentes y nos preocupa el tono de confrontación como se ha manejado la administración y no me aventuro a decir quién es responsable, pero les digo muy claro que los navojoenses no vamos a vivir con miedo por hacer lo que nos toca”, dijo el edil del PT.