El tiempo es vida para Luis, quien pide el apoyo de Sonora

La familia Ramos Cárdenas, originaria de Huatabampo, sufrió un cambio después de que a uno de sus integrantes le fuera diagnosticado el síndrome de mielodesplásico, por lo que piden desde la Ciudad de México el apoyo de los sonorenses para salvar la vida de uno de sus hijos.

Juan Héctor, de 15 años de edad, padece un tipo de cáncer de la familia de la leucemia, que afecta las células productoras de la sangre, cuyo cáncer es conocido como síndrome mielodisplásico y afecta a entre cuatro y ocho personas por cada cien mil habitantes en el mundo, y en México existen de 12 a 15 mil personas que lo padecen, de las cuales 6 mil no han sido diagnosticadas.Esta enfermedad afecta a personas mayores de 55 años, por lo que Juan Héctor es uno de esos casos excepcionales.

El joven se encuentra en el Centro Médico Nacional ‘20 de Noviembre’, en la capital del país



Rosy Cárdenas, madre del menor, comenta que en febrero del presente año empezó a notar al joven con moretones en sus piernas, lo que al principio ambos pensaban era a causa del deporte que practica, por lo que el 25 de ese mismo mes decidió llevar a Héctor a un examen de rutina.

“Estaba asustada, algo no andaba normal en mi hijo, él no padecía síntomas de ningún tipo, pero llegaba de la escuela y se acostaba a dormir, lo que no era normal en él ya que siempre ha sido muy activo.

Le notaba moretones en las piernas y pensábamos que eran a causa del softbol que practica, pero algo me decía que no andaba bien, por lo que decidimos llevarlo a un chequeo y es ahí donde le diagnostican leucemia”.

Manifiesta que ese mismo día, es cuando Juan Héctor es trasladado a Ciudad Obregón, ya que su hemoglobina era muy baja, y al ingresar a Cajeme de manera inmediata lo transfieren a Hermosillo, y es ahí donde le diagnostican el síndrome mielodisplásico.

“Fue una noticia dura, pero nos dan esperanzas de que existe un tratamiento, ya que mi hijo es candidato en un 50 por ciento para recibir un trasplante de médula”, declara.

Desde el día 4 de julio, Juan Héctor se encuentra internado en el Centro Médico Nacional ’20 de Noviembre’, en la Ciudad de México, junto con su madre, quien ha acudido a grupos por medio de redes sociales de sonorenses que se encuentran viviendo en la capital del país para poder conseguir donadores de sangre y plaquetas.

“Las personas se han unido a apoyarme, si por algo nos caracterizamos los sonorenses es el gran corazón y esta no es la excepción, se han acercado a mí sin conocerme para regalarle un día más de vida a mi hijo”.

Luis Héctor comenta que su sueño es conocer a su equipo favorito de futbol y regresar con sus amigos familiares y regresar a su vida normal.

Héctor convivio con sus jugadores favoritos

El día jueves el equipo del América invitaron a Luis Héctor al club para que pudiera hacer su sueño realidad, donde Miguel ‘el piojo’ Herrera director técnico del club América y Oribe ‘El hermoso’ Peralta, delantero del equipo, recibieron al huatabampese.