Estudiantes de Huatabampo piden abrir los grupos para Pedagogía en UPN

Huatabampo, Sonora.- Alrededor de 80 estudiantes egresado de nivel bachiller se manifestaron de forma pacífica frente a la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), en esta ciudad, para solicitar ser incorporados de nuevo ingreso en las licenciaturas de Pedagogía e Intervención Educativa, luego del anunció que se dio del cierre definitivo de las actividades.

Jesús Armando Quevedo, representante de los estudiantes, expresó que es un retroceso en materia educativa lo que se pretende hacer con el cierre de este centro académico.

Su argumento desde hace dos años es que no hay solicitudes de estudiantes y no previeron engañosamente abrir nuevos grupos, y no es cierto y aquí está la muestra, hay estudiantes de nuevo ingreso para cinco salones e incluso un poco más, por lo que no nos vamos a mover de aquí hasta que entienda la autoridad que están dejando muchos jóvenes sin la oportunidad de prepararse”, dijo.