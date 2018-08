‘Fernandito’ necesita de la ciudadanía para llegar a Hermosillo

Navojoa, Sonora.- La enfermedad Adisson en Fernando es diagnosticada cuando tenía siete meses de nacido, cuenta la madre del menor de la cual se omite el nombre, anteriormente había sido internado de gravedad en un nosocomio de la Ciudad de Obregón.

Silvia Valenzuela García, abuela del menor, señala que les indicaron que la enfermedad puede ser hereditaria.

Recalca que uno de los doctores que lo han tratado les informó que al parecer tenía crecimiento de hígado, por lo que les indicó que deben dirigirse de emergencia a Hermosillo para que lo atiendan los especialistas.

Menciona que el bebé debe tener cuidados especiales, como en la alimentación y no exponerlo a las altas temperaturas.

“Le tenemos que dar comida especial, como la leche de soya, porque nos recomendaron no proporcionarle leche normal, ya que le puede hacer daño”.



Recalca que esa es la necesidad de trasladarse a Hermosillo, por lo que piden el apoyo de toda la ciudadanía. “Pero no lo hemos podido llevar porque no tenemos para el pasaje, incluso nos hemos dirigido al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Etchojoa pero por tiempo de campañas electorales no recibimos una respuesta favorable, debido a que no había recursos”.

Señala que por esa razón deciden venir a la ‘Perla del Mayo’, debido a que en las tiendas y el Mercado Municipal sí reciben apoyo.

Los detalles

Subraya que por las noches el bebé no puede dormir del dolor, por lo que tienen que estar atentos para tratar de calmarlo. “Uno de los síntomas que tiene es mucho dolor muscular, se hincha y retiene líquidos”.

Dice que esperan que la genetista lo vea y lo valore para que envíe los resultados a Ciudad Obregón con su pediatra. “Necesitamos irnos lo más pronto posible, pero no completamos, son alrededor de 350 por persona para trasladarnos, ya que seríamos tres personas para cargar con el niño”.

Los Requerimientos

Además, requieren completar los recursos para adquirir un medicamento que cuesta alrededor de 3 mil pesos.

“Somos de bajos recursos y si no hay trabajo en el campo no tenemos de dónde sacar recursos, no contamos con un empleo fijo”.

Subraya que la medicina que necesita tomar su nieto es Fludrocortisona, el cual es medicamento controlado que requiere por su enfermedad, además de otro que les eleva los costos.

Aclara que el medicamento le dura tres meses y 10 días.

Destaca que solicitan ayuda por medio de redes sociales, pero no reciben respuesta.