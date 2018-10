Las historias que encierra el Panteón Viejo en Navojoa

Navojoa, Sonora.- Se cuentan muchas leyendas. Cosas que pasan en las calles viejas, sobre el Canal de ‘Las Pilas’ y en el Panteón Viejo de la colonia Pueblo Nuevo. Sobre todo la de la dama que llora en una tumba. A decir verdad, se le conoce de diferentes formas, entre ellas, tal vez ‘La llorona’.

Un vecino de nombre Jorge cuenta que la leyenda es cierta, debido a que una madrugada cuando se dirigía a su casa logró ver a una mujer justo en la orilla del canal y que posteriormente empezó a escuchar su llanto.

Al señor se le hizo raro que a esas horas estuviera una mujer sola y por esos rumbos, “al principio sí me dio miedo, y más porque de pequeño mi mamá me decía que no debíamos salir noche porque se nos aparecería”.

La vecina Severa Borbón dijo que cuando estaban chicos les contaban la leyenda para asustarlos, “a veces nos quedábamos hasta tarde jugando en la calle y para que nos metiéramos nos asustaban con esa leyenda”.

Cuentan que regularmente quienes han tenido el honor de escucharla es a media noche, y que recorre todo el canal que atraviesa la ciudad.

Luz del Carmen Duarte, vecina, subraya que es la historia más famosa difundida y conocida por los sonorenses; leyenda que tiene innumerables versiones, con características muy propias y locales del lugar donde se cuente.

No es raro escuchar que alguien sabe de alguien (tercera persona) que le tocó oírla una noche de luna o durante un gris amanecer junto a un canal o río. Un poco más extraño es que alguien narre tal leyenda en primera persona”.

Las versiones

Amelia González, vecina de Pueblo Nuevo, señala que según lo que le cuentan sus familiares, años atrás se decía que se acostumbraba poner un centavo en la ventana, ya que si por la noche venía el alma en pena, lo tomaba para no entrar y asustar a los niños que ahí vivían.

Otro de los argumentos de quienes viven a un costado del camposanto es que aseguran haber visto a una mujer que por las noches entra caminando entre las tumbas, hasta llegar a la de su supuesto marido, se sienta y empieza a llorar.

Los mismos pobladores añaden que varias personas al paso de los años han sido testigos de experiencias paranormales por el hecho de encontrarse junto a un canal y, por ende, vivir cerca del panteón.

Destacaron que si les toca oír a ‘La llorona’, para quitarles el susto deben rezar un Ave María al pie del monumento y quizás con ello se liberen del susto, además de ganarse una buena indulgencia.