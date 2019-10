Las patrullas de Rosario Quintero no vigilarán las calles de Navojoa

Navojoa, Sonora.- Las patrullas nuevas que había entregado la alcaldesa María del Rosario Quintero Borbón a la Comisaría de Seguridad Pública, para supuestamente combatir los delitos de forma inmediata, fueron guardadas nuevamente, pues no cuentan con radios de comunicación ni están aseguradas, por lo que no serán usadas por un tiempo en el operativo.

Las unidades son seis camionetas Hilux Toyota suministradas por la empresa ‘Blindado Seguro S.A. de C.V’, y vendidas al gobierno navojoense como patrullas por un precio de 600 mil 500 pesos cada una, y 12 Nissan NP300 ofrecidas en 497 mil 500 pesos.

La empresa suministradora solo acondicionó con torretas, una estructura y bancas metálicas en la caja y el pintado, etc, pero no incluyó el radio operativo usado por las corporaciones policiales, por lo que no pueden ser utilizadas.

En el evento realizado el pasado lunes 30 de septiembre, Quintero Borbón citó a los 8 comisarios de las comunidades rurales para anunciarles que les entregarían una patrulla nueva, sin embargo, al enterarse que estarían guardadas de nuevo se molestaron.

En un recorrido por la Comisaria de Seguridad, las patrullas estaban en el estacionamiento trasero, llenándose de polvo y a la espera de que el gobierno navojoense pueda tener recursos para poder comprar el seguro de cada unidad y ponerles radios.