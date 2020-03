Las ventas en comercios de Navojoa y Huatabampo van cuesta abajo

Navojoa, Sonora.- La alerta de salud en Sonora por el coronavirus, está causando estragos en la economía de los comerciantes de Navojoa y de Huatabampo, quienes en los últimos días han visto una disminución en sus ventas.

En el Mercado Municipal de Navojoa y sus alrededores, a pesar de que la mayoría de los locales están abiertos, los pasillos lucen vacíos y los comerciantes pequeños como los de venta de artículos diversos y puestos de comida, son los que más sufren.

En Huatabampo, el presidente de la Federación de Comerciantes, Everardo Antonio Rojas Cázarez, informó que también las ventas bajaron drásticamente luego de las medidas preventivas por parte de la Secretaría de Salud por el coronavirus.

Esta federación de comerciantes está conformada por siete agrupaciones y son un total de 500 socios dedicados al comercio por lo que exigen al Gobierno del Estado y al Municipio, créditos y liberarlos del pago de impuestos y servicios mientras dure la alerta de salud.

Al no haber ventas no tenemos recursos para llevar el sustento a nuestros hogares, por lo que pedimos se nos hagan prestamos económicos y que se gestione para que no paguemos el servicio de agua potable y energía eléctrica, esto mientras pasa la contingencia”, finalizó.