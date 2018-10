Los comerciantes bloquean las banquetas de Navojoa

Navojoa, Sonora.- Los vendedores ambulantes y negocios de comida utilizan la banqueta para ofrecer sus productos, provocando dificultad a los peatones para caminar sobre ellas. La acera está bloqueada, se apoderan de un tramo donde se supone que debería caminar seguro el transeúnte.

La ciudadanía señaló que los establecimientos comerciales deberían poner atención a esta situación, porque a pesar de que sus negocios son propiedad privada, se trata de espacios en la vía pública, por lo tanto debe ser respetada.

Entre los lugares que mayores problemas representan en el bloqueo de vías peatonales están en el Centro de la ‘Perla del Mayo’, así como en las principales calles donde se encuentran instaladas taquerías y demás negocios de alimentos.

Las acciones

Por su parte, Jesús Guillermo Ruiz Campoy, síndico procurador del municipio, aseguró que la dependencia a su mando sigue trabajando para poder erradicar este problema que considera que es de años en la ciudad.

Subrayó que de acuerdo a la normatividad, las banquetas deben estar para el libre paso peatonal, por lo que se designan inspectores que revisen las vialidades, sobre todo con comerciantes que tienen puestos fijos y semifijos, para que respeten los espacios públicos.

Las denuncias

Dijo que en cuanto a los casos reportados, ya visita a los propietarios para pedirles que no afecten a terceros.

Resaltó que en caso de incurrir en las normas, se enviará una notificación e invitará a los propietarios de los comercios que se encuentran instalados en las banquetas a que se acerquen a Sindicatura para poder entablar una relación y buscar la forma de tomar acciones que beneficien a ambas partes.

Necesitamos el permiso

El propietario de una conocida taquería de la ciudad que quiso omitir su nombre, aseguró que es necesario poner los establecimientos en la banqueta, ya que, de entrada, las altas temperaturas de la región no aportan en nada para tener a la clientela dentro del establecimiento comercial.

Si no las ponemos afuera, la gente no llega, no les gusta entrar, les gusta en la banqueta, lo tradicional; aparte, hay compañeros que no tienen espacio, que su negocio está totalmente en la banqueta y es de ahí donde dependen sus familias y las de los empleados que ellos tienen”.