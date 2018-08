Los huatabampenses sufren la ausencia de servicios públicos vitales

Huatabampo, Sonora.- Sin carros recolectores de basura, drenajes colapsados, contaminación y una escasez de agua, son los problemas que padecen muchos de los habitantes de la ‘Tierra de Generales’, quienes piden inmediatamente una solución.

Huatabampo está hundido en el abandono por las autoridades municipales, ya que en la mayoría de las colonias y comunidades no pasa el carro recolector de basura, las calles se encuentran en muy mal estado, no hay alumbrado público y se puede hacer una larga lista de las necesidades que tenemos”, expresa José Reyes, habitante del lugar.



Los habitantes aseguran que ya no saben a dónde dirigirse, toda vez que las autoridades correspondientes no les brindan una solución al problema.



Rita Plata, vecina, comenta que el problema que se está viviendo es muy serio, ya que están poniendo en peligro hasta la salud de los pobladores por la corrupción.

“Da rabia, coraje e impotencia saber que la administración no haga nada, ni esperanzas de que nos van a brindar una solución”.



Asegura que en la ciudad se encuentran drenajes colapsados, los cuales duran semanas y hasta meses sin restaurarlos, lo que ocasiona se haga un foco de infección que empiezan a provocar las enfermedades en las personas que respiran o comen cerca de estos.

Apenas el mes pasado los habitantes de las comunidades Luis Echeverría Zuno y Unificación realizaron tres plantones pacíficos en el Ayuntamiento, ya que tenían 16 meses sin el servicio de agua potable.



Los vecinos aseguran que con estas altas temperaturas en la región viven un viacrucis, pero lo que más les indigna es que el Ayuntamiento les cobre mensualmente 200 pesos por el servicio de agua potable y carecen de él.

Ya van tres veces que nos manifestamos en las afueras de Palacio Municipal para exigir el servicio del líquido vital, ya que muchas comunidades padecemos de él y aun así estamos pagando los recibos del agua”, expuso Yareli Balderrama Valenzuela, vecina.



Los usuarios de la comunidad de La Sábila, así como de las colonias Colosio, 14 de Enero, Guadalupe Ríos y El Rastro Viejo, entre otras, aseguran que a diario les cortan el servicio del agua potable sin ninguna explicación o aviso, por lo que exigen al Gobierno de Huatabampo ponga fin a las constantes fallas que tienen, porque no se les hace justo estar pagando y quedarse sin agua por horas de forma repentina, pues eso no solo afecta en el aseo de sus hogares, sino en el personal y, lo primordial, para su consumo, así que advierten que no seguirán dando pie a esta falta de servicio y de no solucionarse iniciarán con los plantones y marchas por la ciudad ya que aseguran han levantado la voz para una solución pronta antes que llegue la administración entrante.