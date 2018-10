Los regidores reconocen crisis en servicios de la ciudad

Navojoa, Sonora.- Ante la inconformidad de la población al ver recaer la situación de los servicios públicos en la administración que preside María del Rosario Quintero Borbón, regidores de distintos partidos políticos examinan, cuestionan y justifican los problemas principales del municipio, mientras que por otra parte el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) se defiende.

La ciudadanía reprueba las condiciones de servicios públicos, como el drenaje, donde se da un constante afloramiento de aguas negras, así como solares enmontados, falta de vigilancia en las calles, mal funcionamiento en alumbrado público y principalmente en la recolección de basura en diferentes puntos de la ciudad.

Los cuestionamientos

Rodrigo Llamas Aréchiga, regidor del Partido Revolucionario Institucional (PRI), considera que el municipio cuenta con muchas problemáticas en distintos sectores, desde puntos céntricos hasta las periferias, por lo que deben de ser atendidas de inmediato.

Carlos Quiroz Romo, regidor del Partido del Trabajo (PT), manifestó que se encontró con una administración con muchísimas necesidades, que día a día se tratan de subsanar, pero se han presentado bastantes complicaciones y dificultades al intentarlo.

César Zazueta López, regidor de Morena, confirmó que algunos sectores del Ayuntamiento requieren una fuerte inyección económica, por lo que no se ha dado la atención que la ciudadanía espera, y señaló que se refiere específicamente al área de Servicios Públicos y Seguridad Pública, mismas que están a la par de las exigencias de la ciudadanía.

Los planes emergentes

Llamas Aréchiga indicó que desde un principio se mostró en desacuerdo con el Programa ‘Adopta un Bache’, ya que al tratar de remediar la problemática con material inadecuado puede resultar contraproducente.

No considero que sean ocurrencias, pero quizá la desesperación por atender ese problema motivó a la administración a solicitar que se rellene con lo que sea, porque los expertos consideran que se debe de rellenar correctamente para no causar más daños a la carpeta asfáltica”, dijo.

Quiroz Romo expresó que se debe de realizar un programa integral.

Me parece bien la participación de la gente, pero dentro de las soluciones tenemos que contemplar problemas más a fondo, que respuestas temporales”, precisó.

Zazueta López consideró a los programas como positivos, los cuales en corto plazo pueden solucionar la problemática, pero a mediano y largo plazo son otro tipo de programas los que la ciudad requiere.

Poco presupuesto

El pretexto de la falta de liquidez no es factor, se puede y debe operar con dignidad, solicitando créditos a empresas que puedan resolver los problemas, ya que la solvencia vendrá más adelante, así que no es justificación para no prestar los servicios básicos”, argumentó Rodrigo Llamas.