Navojoa y partidos políticos inciden en elección de las ocho comisarías

Navojoa, Sonora.- En un lapso de 7 horas, las diferentes comunidades de Navojoa, acudieron a votar para elegir a los representantes de las ocho comisarías, a través del sistema de urnas electrónicas que utiliza el INE.

La Regidora que preside la comisión de elección, Teresita Álvarez Alcántar, señaló que en total se instalaron 40 urnas operadas por personal del Instituto y con la participación de observadores de la Unison.

Desde muy temprano se pudieron observar como los ciudadanos se acercaron a los módulos de votación, sufragando de manera clara, democrática y transparente”.

El registro que se tiene, de forma extra oficial, hasta el momento de los comisarios electos son los siguientes: en Rosales, Rigo Barreras Figueroa; San Ignacio, Severo Osuna; Tesia, Sixto Calisto Félix Moroyoqui; Masiaca, Juan Ortega Ibarra, mientras que de Fundición, Pueblo Mayo, Camoa y Bacabachi no se ha emitido información al respecto, a pesar de que el Instituto Nacional Electoral entregó los sobres con los nombres de los ganadores al Ayuntamiento.

Señaló la regidora que los habitantes de las comisarías votaron por 52 candidatos, de los cuales ocho corresponden a la comisaría de Tesia, en Rosales diez, en San Ignacio Cohuirimpo cinco, Pueblo Mayo siete, en Masiaca cinco, Bacabachi seis, Camoa cuatro y para Fundición siete.

Dentro del proceso los ciudadanos llegaron ante funcionarios del INE, entregaron credencial de elector vigente, ésta fue cotejada en la lista nominal y, posteriormente emitieron su voto en la urna electrónica correspondiente.

En la Comisaría de San Ignacio, la regidora responsable, Norma Luz Enríquez Aguilar reportó que se presentaron dos incidencias, la primera fue con una mujer que se ostentó como periodista, de nombre María Virginia Peraza, quien causó disturbio por un retraso que se tuvo al inicio, causando la molestia del INE, por incitar el desorden con los votantes.

El segundo caso, fue de una mujer que por equivocación asistió a votar a una casilla que no le correspondía y por ende su nombre no aparecía en la lista, lo cual causó su molestia e intentó parar las votaciones, lo cual no fue contemplado y se logró resolver a tiempo.

En el caso de Comisaría Rosales, se reportó por parte de Seguridad Pública, que una persona fue presuntamente apedreada por un grupo de individuos a los cuales ya se están haciendo las indagaciones pertinentes, pero no afecto el proceso de elección.

En Rosales, la urna contigua no arrojó la boleta de resultados al cierre, lo que obligó a contar boleta por boleta para saber el resultado del ganador.