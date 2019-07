Navojoense internada en Hermosillo pide ayuda para traslado a Navojoa

Navojoa, Sonora.- La navojoense Guadalupe Barba Parra, tiene 30 años de edad, y se encuentra internada en el Hospital General de Hermosillo, fue diagnosticada con cáncer en etapa terminal.

Su madre María Lourdes Barba, narró que desde hace un mes y medio su enfermedad se agravó por lo que fue trasladada al hospital de Hermosillo, donde ahora están por darle el alta para que vaya a su casa debido a que no ya no hay mucho por hacer por su salud, y no tiene recursos para regresar.

Guadalupe es madre de dos pequeños de 10 y 7 años de edad, y desde hace poco más de un año fue diagnosticada con cáncer de estómago, y en ese tiempo su familia ha estado en la precariedad por los gastos que han corrido junto con su enfermedad.

Después del diagnóstico Guadalupe tuvo que viajar constantemente a Hermosillo para recibir su tratamiento que a final de cuentas no pudo vencer la enfermedad.

Su mamá, desde entonces, le ha hecho compañía a pesar de las dificultades y sacrificios que le ha traído. María Lourdes cuenta que sus recursos son escasos y en muchas ocasiones se ha quedado sin dinero para comer o para comprar agua.

Hay ocasiones en las que me quedo sin un solo peso, por lo que dependo del buen corazón de las personas que tiene familiares internados en este hospital y me brindan el taco, lo que más me duele es cuando necesito dinero para comprarle algo a mi hija y no puedo”.

La mujer pide desesperada el apoyo para poder contar con los recursos para trasladarse de Hermosillo a Navojoa y para estar solventando los gastos que genera la enfermedad de su hija.

Los doctores ya me dijeron que ya no se podía hacer nada por mi hija, que me la darán de alta pero aquí no me solucionaran el traslado a Navojoa y yo no tengo para comer, menos para viajar, narró la afectada”.

Quien esté interesado en ayudar puede depositar en una tienda de la cadena Oxxo proporcionando el número de celular 6421406879 a nombre de Guadalupe Barba Parra.