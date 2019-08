Navojoenses alertan en redes que fumigaciones secan los árboles frutales

Navojoa Sonora.- En redes sociales cientos de navojoenses alertaron a la población para no permitir el ingreso a su casa para fumigar contra la mosquita blanca debido a que están secando los árboles frutales.

Luis Ángel Mendoza, uno de los quejosos, manifestó que personas llegaron a fumigar supuestamente contra la mosquita blanca, pero a los días el árbol de limones con el que ya tenía mucho tiempo sano, se comenzó a secar.

Inmediatamente las denuncias en las redes sociales comenzaron a brotar, y señalaron que sus árboles de lima, limones, toronjas y otros de corte frutal, se comenzaron a secar justamente después de que los fumigadores visitaron sus hogares.

A mi me secaron una naranja lima y una lima original, estaban cargadas de fruta, no sé cuál sea su objetivo pero no dejen que fumiguen sus cítricos por favor, es una lástima que hagan eso”, dijo Dolores López , otra de las afectadas.

Algunos usuarios comentaron que se trataba de una planeación para secar los árboles para obligarlos a consumir en los mercados locales.

Es pura treta, es para que consumas en el mercado, no para que tengas en casa, llegan cuando menos te esperas... a mí me secaron un limón pero ahí mismo puse otro y ya no dejo que lleguen, no los admitan, córranlos”, dijo María Enríquez.