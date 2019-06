Navojoenses exigen camiones de basura nuevos y patrullas en buen estado

Navojoa, Sonora.- La falta de unidades del transporte recolector de basura, así como el deterioro de las patrullas en el municipio de Navojoa, siguen afectando de manera contundente esta prestación que reciben las personas, debido a que el Comité de Compras no ha concretado el proceso para la adquisición de estos bienes.

Colonias como la Miravalle y fraccionamientos Jacarandas y Los Arcos, son los que más se ven afectados por la falta de unidades recolectoras de basura, donde hay zonas que exigen se compren camiones nuevos, ya que todavía siguen pasando hasta 20 días para que se puedan llevar los desechos.

La Dirección de Servicios Públicos tiene autorizados desde hace meses la compra de camiones recolectores nuevos, pero a la fecha no se han adquirido y la gente sigue sufriendo las consecuencias.

La inconformidad

Paloma Barreras, vecina del fraccionamiento Los Arcos, señaló que no es posible que no se compren carros recolectores porque, si ya se cuenta con el recurso, es necesario invertir ahí. Menciona que los ciudadanos pagan sus impuestos y lo mínimo que esperan es tener el servicio.

El camión recolector pasa, según los lunes, pero a veces no se aparece por aquí, y se escudan en que no tienen las unidades suficientes, pero el dinero está ahí, no entiendo por qué no comprarlas”, expuso.