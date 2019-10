Navojoenses reclaman al Ayuntamiento adquirir patrullas sin equipo completo

Navojoa, Sonora.- Tras haberse realizado la entrega oficial de 18 patrullas para mejorar el servicio de seguridad en el municipio, las unidades permanecen guardadas en el estacionamiento del C4, causando molestias en los navojoenses que consideran debían estar completas antes de que las entregaran.

Las patrullas de la Policía Municipal adquiridas por el gobierno navojoense, algunas de ellas, no estaban aseguradas y no contaban con radios de comunicación operativa, por lo que no fueron incorporadas de inmediato a la vigilancia diaria de la ciudad.

Joel García, vecino de la Colonia Constitución señaló que la compra de patrullas no era prioridad para el municipio, ya que hay situaciones más graves a los que se deben abocar y lamentablemente no lo están haciendo, poniendo de ejemplo el problema de los baches.

Qué bueno que lleguen proyectos, pero hay que saber a dónde destinarlos, además qué caso tiene que hagan circo en la entrega de patrullas si de todas formas las van a tener guardadas, primero debieron revisar que cumplieran con los requisitos para transitar y luego proceder a entregarlas”, detalló.

La comerciante Norma de Velázquez manifestó que este proyecto implica más gasto, ya que si bien es cierto que hacían falta unidades, estas no reciben buen uso por parte de las autoridades, además del gasto excesivo de combustible que generarían.

Mejor que las tengan guardadas, igual hacen mal uso de ellas, ponen retenes y lo agarran de negocio, mejor fueran realizado otra obra”, comentó.

Héctor Romero, vecino de la colonia SOP, calificó de ridículo el tener patrullas guardadas, ya que si se realiza una inversión es para empezar a utilizarse a la brevedad, y no dejarlas estacionadas sin uso.

El regidor Cesar Zazueta, comisionado de Seguridad Publica, indicó que será hasta la próxima semana cuando el ayuntamiento contrate los servicios de aseguranza para las nuevas unidades que permanecen resguardadas, y se pongan en marcha a la brevedad posible.

El funcionario detalló que tardara a la mucho una semana para que todo quede listo y puedan empezar a transitar, en donde confirmó que desconoce de qué empresa se trata y el monto global de lo que pagarán.