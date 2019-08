Navojoenses señalan que retenes de la Policía se prestan a corrupción

Navojoa, Sonora.- Los retenes que ponen policías municipales en distintos puntos de Navojoa, aunque pueden beneficiar a la seguridad, no se realizan de forma adecuada, ya que actúan de forma prepotente, se esconden y muchas veces los hacen solo con fines recaudatorios, coincidieron algunos navojoenses.

Francisco Márquez, vecino de la colonia Tierra y Libertad, refirió que en algunas ocasiones ha sido detenido por los retenes que se acomodan en diferentes puntos del municipio, pero en la mayoría de los casos, lo hacen en lugares oscuros o con poca luz, asegura que prácticamente caen de sorpresa, y muestran una actitud prepotente y agresiva.

Salen de repente y te detienen, no te dan tiempo de nada, lo hacen para sacarte dinero nomas; una vez venía tomado, y me sacaron 200 pesos, uno por no hacer las cosas más grandes accede, pero lo hacen de manera ilegal, es algo que considerar”, afirmó.