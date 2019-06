Niño atropellado en operativo de Sedena en Navojoa podría perder su pierna

Navojoa, Sonora.- Al menos 30 días han pasado desde el accidente que puso a Jorge Alfredo en una cama de hospital, al ser atropellado durante un operativo de seguridad cerca de su domicilio, y después de una operación más, el riesgo de perder una pierna todavía permanece latente.

Mélida Guzmán Salazar, madre del menor, aseguró que tras la operación, realizada ayer y donde se le injertó una pieza de hueso de 10 centímetros, se encuentran a la expectativa de su recuperación, ya que el riesgo de que pierda la pierna se mantiene latente.

El doctor nos dijo que salió bien de la operación, pero no hay que cantar victoria, porque falta esperar cómo mejora su pierna”, compartió.

Relató que la situación se vuelve complicada, debido a que el menor se ve decaído y deprimido, ya que no podrá asistir a su graduación, cuya generación llevará su nombre, en honor a su excelencia académica.

Aseguró que, debido a este comportamiento, se le ha asignado una psicóloga para atenderlo.

Me dice que se quiere morir, porque no podrá recibir su reconocimiento en su graduación y no podrá cumplir con los plantes que tenía”, narró la afligida madre.