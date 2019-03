¿Persecución política? Alcaldesa de Navojoa se defiende por el ‘Valegate’

Navojoa, Sonora.- La alcaldesa de Navojoa, María del Rosario Quintero Borbón, señala que ha sido víctima de una persecución política sucia, donde han atacado constantemente a ella como mujer y a su familia en general, demeritando el trabajo y gestión que ha hecho.

Indicó que su asistencia en compañía de sus funcionarios a la Fiscalía Anticorrupción de Sonora (FAS), fue en cumplimiento a una investigación de una denuncia que hizo un consejo ciudadano por un tema, donde su administración no ha pagado ni un peso.

No fuimos en calidad de acusados, fuimos como elementos que podían aportar información a una investigación que está en proceso”, dijo.

Hizo hincapié en que es la primera vez en su conocimiento que la FAS interviene con funcionarios de primer nivel de una Administración Municipal.

Los constantes ataques que se han lanzado en contra de su familia, donde su hijo y esposo han sido víctimas, refiere que ellos siempre han apoyado su carrera y no tienen ninguna injerencia en las acciones de su trabajo como alcaldesa.

No somos ladrones, hemos trabajado para llegar a donde estamos y cada quien tiene su porvenir, no necesitamos robar, mucho menos a mis navojoenses que tanto me quieren por mi carrera como maestra”